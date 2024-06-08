Україна має домовленості з партнерами щодо додаткових засобів ППО, - Зеленський

Україна вже має домовленості з країнами-союзниками щодо додаткових засобів протиповітряної оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нове вечірнє звернення президента Володимира Зеленського.
Голова держави зазначив, що деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені 2024 року.
"Продовжуємо максимально активну комунікацію з усіма партнерами. На кожному з рівнів, які можуть допомогти. Перший Саміт миру вже за тиждень. Попереду також і важливі зустрічі та перемовини з європейськими лідерами – заради нашої стійкості, нашого захисту від російського терору. Вже є домовленості з партнерами щодо додаткових систем ППО для України, і деякі із цих рішень спрацюють більш оперативно, а частина – ближче до осені. Я вдячний кожному лідеру, кожній державі, які дійсно практично нас у цьому підтримують", – розповів Зеленський.
Також президент додав, що окрім рішень щодо ППО, вже майже готові нові безпекові угоди.
"Вже майже підготовлені й нові безпекові угоди для України. Зараз ці місяці – час для стратегічних рішень. Травень розширив наші можливості на полі бою, зокрема в далекобійності. Червень має дати посилення нашій дипломатії та стратегічним перспективам – усьому тому, що може наблизити справедливий мир і дати більше сили нашому українському суспільству. І це буде", - додав він.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також заявив, що країна вже має два рішення від партнерів щодо постачання систем ППО. Але це не все, будуть і ще рішення.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Російській Федерації не вдалося реалізувати наступальну операцію на Харківщині. За словами Володимира Зеленського, цей напрямок посилять ще більше.
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