Украина имеет договоренности с партнерами по дополнительным средствам ПВО, - Зеленский

Глава государства отметил, что некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени 2024 года.

"Продолжаем максимально активную коммуникацию со всеми партнерами. На каждом из уровней, которые могут помочь. Первый Саммит мира уже через неделю. Впереди также и важные встречи и переговоры с европейскими лидерами – ради нашей устойчивости, нашей защиты от российского террора. Уже есть договоренности с партнерами по дополнительным системам ПВО для Украины, и некоторые из этих решений сработают более оперативно, а часть – ближе к осени", рассказал Зеленский.

Также президент добавил, что помимо решений по ПВО уже почти готовы новые соглашения по безопасности.

"Уже почти подготовлены и новые соглашения безопасности для Украины. Сейчас эти месяцы – время для стратегических решений. Май расширил наши возможности на поле боя, в частности в дальнобойности. Июнь должен дать усиление нашей дипломатии и стратегическим перспективам – всему тому, что может приблизить справедливый мир и дать больше силы нашему украинскому обществу. И это будет", - добавил он.