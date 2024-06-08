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Кулеба про постачання ППО для України: два рішення вже є і будуть ще

Київ, Субота 08 червня 2024 11:01
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Кулеба про постачання ППО для України: два рішення вже є і будуть ще Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Україна вже має два рішення від партнерів щодо постачання засобів протиповітряної оборони. Але будуть і ще рішення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу в ефірі телемарафону.

"Я не можу про це говорити (про постачання засобів, - ред.). Але президент працює, це вчора була теж ключова тема. Ми працюємо, військові працюють, всі працюють. Останні два місяці ми перевернули світ догори дриґом для того, щоб знайти рішення", - сказав Кулеба.

Він нагадав, що одне рішення щодо постачання систем вже є - це батарея Patriot від Німеччини.

"Також було у публічному просторі рішення щодо італійської систем Samp/T. І будуть ще рішення", - заявив глава МЗС.

ППО для України

Питання постачання засобів протиповітряної оборони завжди було один з пріоритетних для України. Проте, коли Росія посилила обстріли дронами та ракетами, Україна відчула нестачу засобів.

Так, президент України Володимир Зеленський закликав партнерів надати Україні сучасні системи ППО, зокрема, Patriot та Samp/T, які здатні збивати балістичні ракети.

Німеччина анонсувала передачу Україні додаткової батареї Patriot. Також нещодавно в Італії заявили, що нададуть ЗРК Samp/T.

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