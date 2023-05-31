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Україна має докази того, що Білорусь причетна до депортації наших дітей, - Лубінець

Фото: омбудсмен з прав людини Дмитро Лубінець (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Українська влада має підтвердження того, що територією Білорусі за участі влади цієї країни відбувалося примусове переміщення українських дітей і військовополонених.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив Уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

За його словами, нині Росія утримує в заручниках понад 27 тисяч цивільних.

"У нас є підтвердження того, що через територію Білорусі за безпосередньої участі влади Білорусі відбувалося як примусове переміщення українських дітей, цивільних заручників, так і військовополонених", - сказав Лубінець.

Депортація українців

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія проводить кампанію з вивезення українців, зокрема дітей, із окупованих територій. Їх вивозять до Криму, Росії чи Білорусі.

Парламентська асамблея Ради Європи нещодавно ухвалила резолюцію, якою визнала депортацію українських дітей до Росії геноцидом.

Також у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової у зв'язку з незаконною депортацією українських дітей до Росії.

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