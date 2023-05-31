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У Украины есть доказательства причастности Беларуси к депортации наших детей, - Лубинец

Фото: омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Украинские власти подтверждают, что территорией Беларуси при участии властей этой страны происходило принудительное перемещение украинских детей и военнопленных.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Укринформ.

По его словам, сейчас Россия удерживает в заложниках более 27 тысяч гражданских.

"У нас есть подтверждение того, что через территорию Беларуси при непосредственном участии властей Беларуси происходило как принудительное перемещение украинских детей, гражданских заложников, так и военнопленных", – сказал Лубинец.

Депортация украинцев

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия проводит кампанию по вывозу украинцев , в том числе детей, с оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, Россию или Белорусь.

Парламентская ассамблея Совета Европы недавно приняла резолюцию, признавшую депортацию украинских детей в Россию геноцидом .

Также в марте 2023 Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с незаконной депортацией украинских детей в Россию.

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