Україна має дані про рух кораблів РФ, які вивозять зброю із Сирії, - ЦНС

Українська сторона змогла отримати внутрішню інформацію російських вантажних суден, щодо яких були запроваджені санкційні обмеження.

"Ідеться про маршрути руху, вантажі, порти обслуговування, а також шпигунські дії, які виконують екіпажі нібито цивільних кораблів. Це допомогло вигнати суховантажі РФ з Чорного моря, але тепер вони дестабілізують Балтійське", - зазначають у ЦНС.

Зазначається, що після перемоги повстанських сил у Сирії та втечі президента цієї країни Асада, та за підсумками перемовин з новою сирійською владою у Дамаску, 27 січня, російські кораблі розпочали евакуацію озброєння з порту Тартус.

Звідти росіяни вивозять військову техніку, яка роками використовувалася для потреб свого контингенту у Сирії.

Які кораблі РФ задіяні до вивозу зброї з Сирії

За даними ЦНС, в операції з перевезення озброєння беруть участь судна Sparta і Sparta II. Вони належать компанії Міноборони РФ ТОВ "Оборонлогістика". На дане підприємство з 2022 року були накладені санкції.

Разом з тим, звертають увагу у Центрі, це "не заважає компанії брати участь у вантажоперевезеннях для потреб російської армії за кордоном".

"Завдяки співпраці між різними ланками Сил оборони та за участі Центру національного спротиву, Україні вдалося отримати доступ до внутрішньої інформації про судна "Оборонлогістики", - йдеться в публікації.

У ЦНС додали, що стеження відбувалося, починаючи з повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Спостереження велося не тільки за суднами Sparta і Sparta II, а також за іншими кораблями компанії.

"Наприклад, Ursa Major, яке пішло на дно у Середземному морі наприкінці грудня 2024-го. Суховантаж тоді перевозив устаткування для потреб компанії Росатом", - розповіли у ЦНС та додали, що "це не було секретом для Сил оборони".

Дії тіньового флоту РФ і порушення конвенції Монтре

Як розповіли у Центрі, корабель Sparta IІ після відходу з сирійських вод відключило пристрій відстеження руху AIS, що є "традиційною практикою" для усіх кораблів російського тіньового флоту.

Разом з тим українська сторона має доступ до внутрішньої російської системи "Mosaik" з відстеження курсу кораблів та їхнього вантажу.

Також вдалося отримати підтвердження щодо порушення суті Конвенції Монтре на прикладах руху суден Sparta IV, Sparta II та Ursa Major за період 2023 року. Зокрема, було зафіксовано перехід корабля Sparta IV з Новоросійська до Сирії через турецькі протоки Босфор і Дарданелли.

"Таким чином Росія фактично порушила суть Конвенції Монтре, яка передбачає заборону проходження через протоки військових суден воюючих чорноморських держав. Використовуючи цивільні судна як носії військової техніки, РФ вчинила у типовий для себе спосіб: порушити договір, формально не виходячи за його межі", - наголошують у ЦНС.

У Центрі додали, що МЗС України ще у серпні 2022 року направляло Туреччині ноту, проте "результату це не дало".

Припинення руху "сирійського експреса"

Зупинити рух російських суден, задіяних у сирійських перевезеннях Чорним морем, вдалося навесні 2024 року, передали у ЦНС. Тоді була зафіксована зміна маршрутів кораблів лінійки Sparta та Ursa Major. Судна перестали на шляху з Сирії заходити у Чорне море, а йшли вже значно довшим шляхом через Атлантичний океан до балтійських портів РФ.

"Розгадка такої поведінки досить проста: Росія вирішила не ризикувати своїми суднами у Чорному морі, з огляду на атаки українських морських безпілотників, які тоді посилилися", - пояснюють у Центрі.

Також у ЦНС додали, що "вчасне прибуття безпілотних катерів у потрібне місце" пов'язане з отриманим Україною доступом до даних про переміщення і вантажі суден російської "Оборонлогістики".

Також у Центрі зауважили, що зміна курсу не допомогла російському судну Ursa Major, яке зазнало кораблетрощі неподалік Гібралтару наприкінці 2024 року.

У ЦНС також констатували, що окрім перевезення зброї, РФ використовує свій тіньовий флот для шпигунства за переміщеннями кораблів сил НАТО у Балтійському морі, де веде свою гібридну війну.

Виведення російських військ із Сирії

Нагадаємо, після краху режиму сирійського президента Башара Асада РФ почала виводити частину своїх військ з цієї країни. Як передавали в Головному управлінні розвідки Міноборони України, ворог росіяни мали великі проблеми з евакуацією солдатів з Сирії.

Раніше також стало відомо, що російське судно Ursa Major, яке транспортувало стратегічний вантаж, затонуло в Середземному морі після вибуху в машинному відділенні.

21 січня у британській розвідці розповіли, що Росію вже позбавили військових баз у Середземному морі.