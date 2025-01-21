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Москву позбавили військових баз у Середземному морі, - британська розвідка

Росія, Вівторок 21 січня 2025 12:38
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Москву позбавили військових баз у Середземному морі, - британська розвідка Фото: Путіна позбавили військової бази в Тартусі (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Москва втратила доступ до своєї військово-морської бази в Тартусі після краху режиму Башара Асада. Кремль не зміг допомогти своєму союзнику, оскільки зосереджений на війні проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).

Як наголошується у зведенні, невизначеність щодо майбутньої присутності та можливостей Росії у Східному Середземномор'ї залишається високою. Після краху режиму Асада, колишнього сирійського союзника Росії, постійне оперативне з'єднання військово-морського флоту РФ у Середземному морі наразі не має доступу до своєї військово-морської бази в Тартусі для обслуговування і логістичної підтримки. Для з'єднання в регіоні немає порівнянної альтернативної бази.

"Майбутнє російських баз у Сирії залишається неясним, поки в країні існує політична невизначеність. Однак Росія майже напевно прагне зберегти присутність у Середземномор'ї", - йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, здатність логістично підтримувати як своїх військових, так і своїх приватних військових підрядників в Африці, а також обмеження репутаційної шкоди, нанесеної падінням режиму Асада, будуть пріоритетами для російського уряду.

При цьому намір Росії передислокувати будь-які сили або обладнання в потенційні альтернативні місця в Північній Африці залишається неясним.

"Російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетність Росії в українському конфлікті, ймовірно, знизила здатність і спроможність Росії утримувати режим Асада при владі", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, російські кораблі не можуть потрапити в сирійський порт Тартус у Середземному морі, оскільки не отримали дозволу від місцевої влади.

Судно Sparta, яке росіяни використовують для перевезення військової техніки, не може зайти в порт. Таким чином евакуація російського озброєння і техніки з Сирії опинилася під питанням.

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