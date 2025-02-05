Украина имеет данные о движении кораблей РФ, которые вывозят оружие из Сирии, - ЦНС

Украинская сторона смогла получить внутреннюю информацию российских грузовых судов, в отношении которых были введены санкционные ограничения.

"Речь идет о маршрутах движения, грузах, портах обслуживания, а также шпионских действиях, которые выполняют экипажи якобы гражданских кораблей. Это помогло выгнать сухогрузы РФ из Черного моря, но теперь они дестабилизируют Балтийское", - отмечают в ЦНС.

Отмечается, что после победы повстанческих сил в Сирии и бегства президента этой страны Асада, и по итогам переговоров с новой сирийской властью в Дамаске, 27 января, российские корабли начали эвакуацию вооружения из порта Тартус.

Оттуда россияне вывозят военную технику, которая годами использовалась для нужд своего контингента в Сирии.

Какие корабли РФ задействованы в вывозе оружия из Сирии

По данным ЦНС, в операции по перевозке вооружения участвуют суда Sparta и Sparta II. Они принадлежат компании Минобороны РФ ООО "Оборонлогистика". На данное предприятие с 2022 года были наложены санкции.

Вместе с тем, обращают внимание в Центре, это "не мешает компании участвовать в грузоперевозках для нужд российской армии за рубежом".

"Благодаря сотрудничеству между различными звеньями Сил обороны и при участии Центра национального сопротивления, Украине удалось получить доступ к внутренней информации о судах "Оборонлогистики", - говорится в публикации.

В ЦНС добавили, что слежка происходила, начиная с полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Наблюдение велось не только за судами Sparta и Sparta II, а также за другими кораблями компании.

"Например, Ursa Major, которое пошло на дно в Средиземном море в конце декабря 2024-го. Сухогруз тогда перевозил оборудование для нужд компании Росатом", - рассказали в ЦНС и добавили, что "это не было секретом для Сил обороны".

Действия теневого флота РФ и нарушение конвенции Монтре

Как рассказали в Центре, корабль Sparta IІ после выхода из сирийских вод отключил устройство отслеживания движения AIS, что является "традиционной практикой" для всех кораблей российского теневого флота.

Вместе с тем украинская сторона имеет доступ к внутренней российской системе "Mosaik" по отслеживанию курса кораблей и их груза.

Также удалось получить подтверждение о нарушении сути Конвенции Монтре на примерах движения судов Sparta IV, Sparta II и Ursa Major за период 2023 года. В частности, был зафиксирован переход корабля Sparta IV из Новороссийска в Сирию через турецкие проливы Босфор и Дарданеллы.

"Таким образом Россия фактически нарушила суть Конвенции Монтре, которая предусматривает запрет прохождения через проливы военных судов воюющих черноморских государств. Используя гражданские суда как носители военной техники, РФ поступила типичным для себя способом: нарушить договор, формально не выходя за его пределы", - отмечают в ЦНС.

В Центре добавили, что МИД Украины еще в августе 2022 года направлял Турции ноту, однако "результата это не дало".

Прекращение движения "сирийского экспресса"

Остановить движение российских судов, задействованных в сирийских перевозках по Черному морю, удалось весной 2024 года, передали в ЦНС. Тогда было зафиксировано изменение маршрутов кораблей линейки Sparta и Ursa Major. Суда перестали на пути из Сирии заходить в Черное море, а шли уже значительно более длинным путем через Атлантический океан в балтийские порты РФ.

"Разгадка такого поведения достаточно проста: Россия решила не рисковать своими судами в Черном море, учитывая атаки украинских морских беспилотников, которые тогда усилились", - объясняют в Центре.

Также в ЦНС добавили, что "своевременное прибытие беспилотных катеров в нужное место" связано с полученным Украиной доступом к данным о перемещении и грузах судов российской "Оборонлогистики".

Также в Центре отметили, что изменение курса не помогло российскому судну Ursa Major, которое потерпело кораблекрушение неподалеку Гибралтара в конце 2024 года.

В ЦНС также констатировали, что кроме перевозки оружия, РФ использует свой теневой флот для шпионажа за перемещениями кораблей сил НАТО в Балтийском море, где ведет свою гибридную войну.

Вывод российских войск из Сирии

Напомним, после краха режима сирийского президента Башара Асада РФ начала выводить часть своих войск из этой страны. Как передавали в Главном управлении разведки Минобороны Украины, россияне имели большие проблемы с эвакуацией солдат из Сирии.

Ранее также стало известно, что российское судно Ursa Major, которое транспортировало стратегический груз, затонуло в Средиземном море после взрыва в машинном отделении.

21 января в британской разведке рассказали, что Россию уже лишили военных баз в Средиземном море.