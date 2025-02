Україна має дані про рух кораблів РФ, які вивозять зброю із Сирії, - ЦНС

Українська сторона змогла отримати внутрішню інформацію російських вантажних суден, щодо яких були запроваджені санкційні обмеження.

"Ідеться про маршрути руху, вантажі, порти обслуговування, а також шпигунські дії, які виконують екіпажі нібито цивільних кораблів. Це допомогло вигнати суховантажі РФ з Чорного моря, але тепер вони дестабілізують Балтійське", - зазначають у ЦНС.

Зазначається, що після перемоги повстанських сил у Сирії та втечі президента цієї країни Асада, та за підсумками перемовин з новою сирійською владою у Дамаску, 27 січня, російські кораблі розпочали евакуацію озброєння з порту Тартус.

Звідти росіяни вивозять військову техніку, яка роками використовувалася для потреб свого контингенту у Сирії.

За даними ЦНС, в операції з перевезення озброєння беруть участь судна Sparta і Sparta II. Вони належать компанії Міноборони РФ ТОВ "Оборонлогістика". На дане підприємство з 2022 року були накладені санкції.

Разом з тим, звертають увагу у Центрі, це "не заважає компанії брати участь у вантажоперевезеннях для потреб російської армії за кордоном".

"Завдяки співпраці між різними ланками Сил оборони та за участі Центру національного спротиву, Україні вдалося отримати доступ до внутрішньої інформації про судна "Оборонлогістики", - йдеться в публікації.

У ЦНС додали, що стеження відбувалося, починаючи з повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року.

Спостереження велося не тільки за суднами Sparta і Sparta II, а також за іншими кораблями компанії.

"Наприклад, Ursa Major, яке пішло на дно у Середземному морі наприкінці грудня 2024-го. Суховантаж тоді перевозив устаткування для потреб компанії Росатом", - розповіли у ЦНС та додали, що "це не було секретом для Сил оборони".

Як розповіли у Центрі, корабель Sparta IІ після відходу з сирійських вод відключило пристрій відстеження руху AIS, що є "традиційною практикою" для усіх кораблів російського тіньового флоту.

Разом з тим українська сторона має доступ до внутрішньої російської системи "Mosaik" з відстеження курсу кораблів та їхнього вантажу.