Україна має безпілотники та ракети, які можуть летіти на 1500 км вглиб Росії, - Камишін

Під час інтерв'ю у Камишіна запитали, яку зброю дальнього радіусу дії Україна виробляє, та чи використовує її для ударів по інфраструктурі Росії.

"У нас є дрони, ракети дальністю 1,5 тисячі кілометрів... І ви бачили, що вони ефективні", - відповів Камишін.

Інших подробиць про це озброєння міністр не навів.

Що передувало

Для України наразі важливим питанням є дозвіл країн-партнерів бити їх зброєю по території Російської Федерації. Варто зауважити, що низка краї заявили, що Україна може самостійно використовувати надану зброю, США, Велика Британія та Італія не знали свої обмеження.

Однак альтернативою цьому є виробництво далекобійної зброї Україною. Зокрема, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна почала виробляти далекобійні дрони, та працює над ракетною програмою, але для цього потрібні інвестиції.

Цього року на День незалежності Зеленський повідомив про перше успішне застосування української ракети-дрона "Паляниця". А вже наступного дня вперше показав українську ракету-дрон "Паляниця".

Минулого року Зеленський розповів, що у 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників. Пізніше стало відомо, що йдеться лише про FPV-дрони.

Зокрема, Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

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