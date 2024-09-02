Зеленський: Україні потрібні інвестиції для масового виробництва далекобійних дронів і ракет

Україна почала виробляти далекобійні дрони, та працює над ракетною програмою. Однак для цього потрібні інвестиції.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Володимир Зеленський під час ботфінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом.

За словами Зеленського, однією з тем під час розмови зі Схофом було питання того, чи зможе українська зброя компенсувати відсутність дозволу від деяких країн бити по території Російської Федерації.

"Ми почали виробляти далекобійні наші дрони, також почали працювати над ракетною програмою, яка результативна. Але на сьогодні нам потрібні гроші, щоб вкладати їх в наше виробництво. Ми працюємо над тим, щоб ми могли отримати відповідні кошти", - сказав президент.

Він зауважив, що наразі у держави не вистачає коштів для масового виробництва. Попри це Україна виробляє вже дуже велику кількість далекобійних дронів, а для того, щоб випереджати РФ треба ще більше та швидше.