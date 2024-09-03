Украина имеет беспилотники и ракеты, которые могут лететь на 1500 км вглубь России, - Камышин

Во время интервью у Камышина спросили, какое оружие дальнего радиуса действия Украина производит и использует ли его для ударов по инфраструктуре России.

"У нас есть дроны, ракеты дальностью 1,5 тысячи километров... И вы видели, что они эффективны", – ответил Камышин.

Других подробностей об этом вооружении министр не привел.

Что предшествовало

Для Украины важным вопросом является разрешение стран-партнеров бить их оружием по территории Российской Федерации. Стоит отметить, что ряд стран заявили, что Украина может самостоятельно использовать предоставленное оружие, США, Великобритания и Италия не знали своих ограничений.

Однако альтернативой этому является производство дальнобойного оружия Украины. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина начала производить дальнобойные дроны и работает над ракетной программой, но для этого нужны инвестиции.

В этом году на День независимости Зеленский сообщил о первом успешном применении украинской ракеты-дрона "Паляница". А уже на следующий день впервые показал украинскую ракету-дрон "Паляница" .

В прошлом году Зеленский рассказал, что в 2024 году в нашей стране планируется выработать и передать защитникам миллион беспилотников. Позже стало известно, что речь идет только о FPV-дронах.

Агентство оборонных закупок Министерства обороны в этом году планирует подписать контракты на "сотни тысяч" беспилотников .

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