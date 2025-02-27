Україна має багато успішних випадків застосування вітчизняних ракет, - Плетенчук

Ракетне озброєння має вирішальний контекст у війні, яка носить дистанційний формат. Україна ж вже має чимало успішних кейсів застосування саме вітчизняних крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил Збройних сил України (ЗСУ) Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Що стосується ракетного озброєння... Війна носить формат дистанційний вже досить тривалий час й ракетне озброєння в цьому контексті є вирішальним. Військово-морські сили України фактично є піонерами у застосуванні крилатих ракет українського виробництва... Так, ми маємо багато підтверджених кейсів щодо застосування саме українських крилатих ракет ", - заявив Плетенчук. Також він відзначив, що досвід ВМС у застосуванні вітчизняних крилатих ракет необхідно масштабувати.

Виробництво зброї в Україні

Після початку повномасштабної війни оборонно-промисловий комплекс (ОПК) нашої країни зазнав серйозних змін. Україна зосередилась на швидкому розширенні виробництва, а також модернізації озброєння. У тому ж числі співпраця з союзниками сприяє отриманню передових технологій та збільшенню обсягів постачання боєприпасів.

Протягом минуло року Міністерство оборони України допустило до експлуатації понад 900 нових зразків озброєння та військової техніки.

Також нагадаємо, що у січні Служба безпеки України разом з Морськими силами успішно атакувала склад зберігання боєприпасів у Ростовській області крилатою ракетою "Нептун".

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