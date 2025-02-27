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Украина имеет много успешных случаев применения отечественных ракет, - Плетенчук

Четверг 27 февраля 2025 08:55
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Украина имеет много успешных случаев применения отечественных ракет, - Плетенчук Фото: Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских сил Украины (facebook.com/Taclbery)
Автор: Сергей Пышкин

Ракетное вооружение имеет решающий контекст в войне, которая носит дистанционный формат. Украина же уже имеет немало успешных кейсов применения именно отечественных крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что касается ракетного вооружения... Война носит формат дистанционный уже достаточно длительное время и ракетное вооружение в этом контексте является решающим. Военно-морские силы Украины фактически являются пионерами в применении крылатых ракет украинского производства... Да, мы имеем много подтвержденных кейсов по применению именно украинских крылатых ракет", - заявил Плетенчук. Также он отметил, что опыт ВМС в применении отечественных крылатых ракет необходимо масштабировать.

Производство оружия в Украине

После начала полномасштабной войны оборонно-промышленный комплекс (ОПК) нашей страны претерпел серьезные изменения. Украина сосредоточилась на быстром расширении производства, а также модернизации вооружения. В том же числе сотрудничество с союзниками способствует получению передовых технологий и увеличению объемов поставок боеприпасов.

В течение прошлого года Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации более 900 новых образцов вооружения и военной техники.

Также напомним, что в январе Служба безопасности Украины вместе с Морскими силами успешно атаковала склад хранения боеприпасов в Ростовской области крылатой ракетой "Нептун".

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