Україна в лідерах по захворюваності в Європі. В чому небезпека туберкульозу

Україна в лідерах по захворюваності на туберкульоз в Європі. Тому українцям варто знати кілька основних фактів про це захворювання.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів лікар-епідеміолог, спеціаліст в галузі громадського здоров'я і головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.
"Треба знати кілька основних таких речей. Перше - туберкульоз для України є справді актуальною хворобою. На жаль, ми в лідерах у європейському регіоні і по “звичайному” туберкульозу, і по мультирезистентному. Останній - це туберкульоз, який не лікується стандартними схемами терапії. Його треба лікувати довше, застосовувати ширший асортимент лікарських засобів", - розповів він.
Основна профілактика, за словами Кузіна, полягає в тому, що люди мають звертатися до свого сімейного лікаря. В кожного з них є спеціальний опитувальник на основні симптоми. А на сайті Центру громадського здоров'я є можна почитати про основні ознаки. При підозрі на хворобу того ж дня пацієнту мають провести лабораторне дослідження. Зараз його роблять максимально швидко сучасними тест-системами. За 1-2 дні діагноз підтвердять або спростують.
Багато людей думають, як зазначає санлікар, що туберкульоз лікують в стаціонарі місяцями, що треба звільнятися з роботи, але зараз Україна використовує надсучасні європейські схеми лікування, фактично одні з найкращих в усьому європейському регіоні та в світі.
"І хочу ще раз наголосити, що коли ви помічаєте появу будь-яких симптомів, не ігноруйте їх, не гайте часу і звертайтеся до свого сімейного лікаря", - наголошує Кузін.
Лікування, за його словами, безоплатне, і зараз туберкульоз виліковується в терміни від 6 і до 9 місяців. Спершу кілька тижнів в стаціонарі, а потім вдома, коли людина вже не переносить бактерію іншим. Дітям ще в пологовому роблять вакцинацію БЦЖ, вона є обов'язково.
"Єдине протипоказання - коли дитина має певні вади розвитку", - каже лікар-епідеміолог.
У 2023 році було зареєстровано 19 800 випадків активного туберкульозу, 639 - серед дітей до 14 років. Але це не всі дані, бо зараз немає статистики по окупованих частинах Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.
Здорова людина може заразитися інфекцією, вдихаючи краплини вологи (які містять МБТ), що виділяються хворим на заразну форму туберкульозу при кашлі, чханні та навіть розмові. При цьому "страждають" найчастіше органи дихання.
Туберкульоз небезпечний тим, що спершу хвороба часто протікає приховано і людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або ж намагається лікувати "застуду" та "кашель" самостійно.
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