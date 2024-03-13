Українцям пояснили, чи можна лікувати туберкульоз вдома

Як лікувати туберкульоз і за яких симптомів необхідно одразу звертатися до лікаря - знають не всі. Водночас у Міністерстві охорони здоров'я України радять із цим не зволікати.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: МОЗ України, Центр громадського здоров'я МОЗ.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що треба знати про туберкульоз та його лікування.

Симптоми туберкульозу

Туберкульоз - інфекційне захворювання, яке викликає мікобактерія туберкульозу (МБТ), що називається також паличкою Коха.

Основні симптоми цього захворювання:

кашель понад два тижні

підвищена температура тіла впродовж понад семи днів

утруднене дихання

біль у грудях

поганий апетит, постійна слабкість

безпричинна втрата ваги

підвищена пітливість, особливо вночі

кровохаркання (наявність крові у мокротинні, що виділяється при кашлі)

"Що робити, якщо ви помітили схожі симптоми у себе чи своїх близьких? Відповідь єдина - якомога швидше зверніться до лікаря. Не затягуйте час і не займайтеся самолікуванням. Чим раніше було розпочате лікування, тим більше шансів на його успіх", - наголосили у Центрі громадського здоров'я.

Де лікують туберкульоз

Згідно з інформацією МОЗ, люди з туберкульозом можуть лікуватися:

у лікарні

вдома під наглядом лікаря (амбулаторно)

Зазначається, що більшість українців лікуються амбулаторно з першого дня хвороби, оскільки "це ефективно й безпечно для навколишніх, якщо так визначив лікар".

"Якщо туберкульоз підтверджують, сімейний лікар за потреби направляє пацієнта на консультацію до лікаря-фтизіатра. Той призначає схему лікування та визначає необхідність у госпіталізації", - пояснили експерти.

Уточнюється, що пацієнти, які потребують стаціонарного лікування, можуть отримати його в регіональних фтизіопульмонологічних закладах (місць для лікування стаціонарних пацієнтів достатньо в усіх регіонах).

Тривалий кашель може бути небезпечним (ілюстративне фото: freepik.com)

Як лікувати туберкульоз вдома

Пацієнтів, які не потребують стаціонарного лікування (або вже закінчили його), зазвичай веде сімейний лікар, іноді - фтизіатр. За потреби сімейний лікар консультується щодо свого пацієнта з фтизіатром.

Для лікування туберкульозу існують спеціальні препарати, комбінацію яких призначає лікар.

Курс лікування туберкульозу триває не менше шести місяців, а у випадку мультирезистентної форми (коли найбільш ефективні протитуберкульозні препарати не діють) - не менше 20-24 місяців.

Найголовніше під час лікування - суворо дотримуватися усіх призначень та рекомендацій лікаря і в жодному випадку не переривати розпочате лікування.

У МОЗ наголосили, що сімейний лікар супроводжує пацієнта впродовж усього лікування:

видає необхідні препарати, які медзаклад отримує від регіонального фтизіопульмонологічного закладу

призначає аналізи для відстеження прогресу в лікуванні та виявлення можливих побічних реакцій на терапію

за потреби надає психосоціальну підтримку

Чим небезпечний туберкульоз

Здорова людина може заразитися інфекцією, вдихаючи краплини вологи (які містять МБТ), що виділяються хворим на заразну форму туберкульозу при кашлі, чханні та навіть розмові.

При цьому "страждають" найчастіше органи дихання.

Туберкульоз небезпечний тим, що спершу хвороба часто протікає приховано і людина не звертає уваги на тривале погане самопочуття або ж намагається лікувати "застуду" та "кашель" самостійно.

Через це лікування хворого розпочинається запізно і вимагає більших затрат часу й зусиль.

Водночас внаслідок раннього виявлення та правильно проведеного лікування людина припиняє виділяти МБТ у навколишнє середовище й нікого не заражає.

Виходячи з цього, запорука успішного видужання - ранній початок лікування.