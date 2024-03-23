Украина в лидерах по заболеваемости в Европе. В чем опасность туберкулеза

"Нужно знать несколько основных таких вещей. Первое - туберкулез для Украины действительно актуальная болезнь. К сожалению, мы в лидерах в европейском регионе и по "обычному" туберкулезу, и по мультирезистентному. Последний - туберкулез, который не лечится стандартными схемами терапии. Его нужно лечить дольше, применять более широкий ассортимент лекарственных средств", - рассказал он.

Профилактика

Основная профилактика состоит в том, что люди должны обращаться к своему семейному врачу. У каждого из них есть специальный опросник на основные симптомы. А на сайте Центра общественного здоровья можно почитать об основных признаках. При подозрении на болезнь в тот же день пациенту должны провести лабораторное исследование. Сейчас его производят максимально быстро современными тест-системами. Через 1-2 дня диагноз подтвердят или опровергнут.

Лечение

Многие думают, как отмечает санврач, что туберкулез лечат в стационаре месяцами, что нужно увольняться с работы, но сейчас Украина использует современные европейские схемы лечения, фактически одни из лучших во всем европейском регионе и в мире.

"И хочу еще раз подчеркнуть, что когда вы замечаете появление каких-либо симптомов, не игнорируйте их, не теряйте времени и обращайтесь к своему семейному врачу", - подчеркивает Кузин.

Лечение, по его словам, бесплатное, и сейчас туберкулез излечивается в сроки от 6 и до 9 месяцев. Сначала несколько недель в стационаре, потом дома, когда человек уже не переносит бактерию другим. Детям еще в родильном делают вакцинацию БЦЖ, она обязательна.

"Единственное противопоказание - когда у ребенка есть определенные пороки развития", - говорит врач-эпидемиолог.

Статистика

В 2023 году было зарегистрировано 19 800 случаев активного туберкулеза, 639 среди детей до 14 лет. Но это не все данные, потому что сейчас нет статистики по оккупированным частям Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской областей.