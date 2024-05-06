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Україна за крок до запрошення до НАТО, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Україна розраховує на те, що члени НАТО ухвалять рішення щодо заявки на членство на наступному саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC.

"Наша армія працює відповідно до стандартів НАТО", - заявив він. 

При цьому прем'єр заявив, що Київ провів "усі необхідні реформи, і тепер ми за крок від запрошення".

Вступ України до НАТО

Україна офіційно подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, через сім місяців після вторгнення Росії. Водночас у заявці йшлося, що Київ хоче прискореної процедури вступу до альянсу без так званого Плану дій щодо членства в НАТО.

При цьому нещодавно президент Володимир Зеленський говорив, що Київ уже готується до майбутнього саміту Північноатлантичного альянсу.

Зі свого боку віцепрем'єрка України Ольга Стефанишина заявляла, що проти офіційного запрошення Києва до альянсу виступають Вашингтон і Берлін.

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НАТОДенис Шмигаль