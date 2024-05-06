Украина в шаге от приглашения в НАТО, - Шмыгаль

Вступление Украины в НАТО

Украина официально подала заявку на членство в НАТО в сентябре 2022 года, через семь месяцев после вторжения России. При этом в заявке говорилось, что Киев хочет ускоренной процедуры вступления в альянс без так называемого Плана действий по членству в НАТО.

При этом недавно президент Владимир Зеленский говорил, что Киев уже готовится к предстоящему саммиту Североатлантического альянса.

В свою очередь вице-премьер Украины Ольга Стефанишина заявляла, что против официального приглашения Киева в альянс выступают Вашингтон и Берлин.

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