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Україна за крок від еліти світового хокею: який результат влаштує "синьо-жовтих" та де і коли дивитися вирішальну гру на ЧС

Фото: "Синьо-жовті" можуть повернутися в хокейну еліту (ФХУ)
Автор: Андрій Костенко

3 травня в румунському місті Сфинтул-Георге завершується чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. Збірна України близька до завоювання однієї з двох путівок до Топ-дивізіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.

З ким і коли гратимуть "синьо-жовті"

Заключний матч підопічні Дмитра Христича зіграють проти одного з аутсайдерів турніру – збірної Японії. Азійська команда не брала участі в боротьбі за вихід до еліти. Натомість змагалась за збереження прописки в другому за силою ешелоні світового хокею з командою господарів.

Матч Румунія – Японія в попередньому турі завершився на користь "самураїв" – 5:3. Це означає, що румуни понизилися у класі, а Японія зберегла прописку в Дивізіоні 1А. Тому поєдинок з Україною не матиме для азіатів принципового турнірного значення.

Турнірна таблиця перед останнім туром має такий вигляд:

  1. Велика Британія – 9 очок
  2. Україна – 9
  3. Італія – 7
  4. Польща – 6
  5. Японія – 4
  6. Румунія – 1

Що гарантує Україні вихід до еліти

"Синьо-жовті" вийдуть в Топ-дивізіон за таких умов:

  • будь-яка перемога над Японією (основний час, овертайм, серія булітів);
  • поразка в останній грі не в основний час (овертайм або серія булітів)

Більш того, існує варіант підвищення в класі навіть після поразки в основний час. Але тут все залежатиме від результатів суперників.

Єдиний варіант за якого Україна не вийде до Топ-дивізіону такий:

  • поразка України від Японії в основний час;
  • будь-яка перемога Великої Британії над Польщею;
  • перемога Італії над Румунією в основний час.

Розклад матчів останнього туру (3 травня):

  • 12:30, Україна – Японія
  • 16:00, Румунія – Італія
  • 19:30, Велика Британія – Польща

Де і коли дивитися вирішальний матч

Поєдинок Україна – Японія стартує 3 травня о 12:30 за київським часом.

Трансляція буде доступною на медіа-ресурсах "Суспільного Спорт" – ексклюзивного транслятора ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні.

Матч можна подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт", місцевих телеканалах "Суспільного", а також – на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".

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