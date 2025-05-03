Україна за крок від еліти світового хокею: який результат влаштує "синьо-жовтих" та де і коли дивитися вирішальну гру на ЧС

3 травня в румунському місті Сфинтул-Георге завершується чемпіонат світу з хокею в Дивізіоні 1А. Збірна України близька до завоювання однієї з двох путівок до Топ-дивізіону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати турніру.
Заключний матч підопічні Дмитра Христича зіграють проти одного з аутсайдерів турніру – збірної Японії. Азійська команда не брала участі в боротьбі за вихід до еліти. Натомість змагалась за збереження прописки в другому за силою ешелоні світового хокею з командою господарів.
Матч Румунія – Японія в попередньому турі завершився на користь "самураїв" – 5:3. Це означає, що румуни понизилися у класі, а Японія зберегла прописку в Дивізіоні 1А. Тому поєдинок з Україною не матиме для азіатів принципового турнірного значення.
Турнірна таблиця перед останнім туром має такий вигляд:
"Синьо-жовті" вийдуть в Топ-дивізіон за таких умов:
Більш того, існує варіант підвищення в класі навіть після поразки в основний час. Але тут все залежатиме від результатів суперників.
Єдиний варіант за якого Україна не вийде до Топ-дивізіону такий:
Розклад матчів останнього туру (3 травня):
Поєдинок Україна – Японія стартує 3 травня о 12:30 за київським часом.
Трансляція буде доступною на медіа-ресурсах "Суспільного Спорт" – ексклюзивного транслятора ЧС з хокею у Дивізіоні 1А в Україні.
Матч можна подивитися на телеканалі "Суспільне Спорт", місцевих телеканалах "Суспільного", а також – на Youtube-каналі "Суспільне Спорт".
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