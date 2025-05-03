Украина в шаге от элиты мирового хоккея: какой результат устроит "сине-желтых" и где и когда смотреть решающую игру на ЧМ

3 мая в румынском городе Сфынтул-Георге завершается чемпионат мира по хоккею в Дивизионе 1А. Сборная Украины близка к завоеванию одной из двух путевок в Топ-дивизион.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты турнира.
Заключительный матч подопечные Дмитрия Христича сыграют против одного из аутсайдеров турнира - сборной Японии. Азиатская команда не участвовала в борьбе за выход в элиту. Она соревновалась за сохранение прописки во втором по силе эшелоне мирового хоккея с командой хозяев.
Матч Румыния - Япония в предыдущем туре завершился в пользу "самураев" - 5:3. Это означает, что румыны понизились в классе, а Япония сохранила прописку в Дивизионе 1А. Поэтому поединок с Украиной не будет иметь для азиатов принципиального турнирного значения.
Турнирная таблица перед последним туром выглядит следующим образом:
"Сине-желтые" выйдут в Топ-дивизион при следующих условиях:
Более того, существует вариант повышения в классе даже после поражения в основное время. Но здесь все будет зависеть от результатов соперников.
Единственный вариант при котором Украина не выйдет в Топ-дивизион такой:
Расписание матчей последнего тура (3 мая):
Поединок Украина - Япония стартует 3 мая в 12:30 по киевскому времени.
Трансляция будет доступна на медиа-ресурсах "Суспільного Спорт" - эксклюзивного транслятора ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине.
Матч можно посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного", а также - на Youtube-канале "Суспільне Спорт".
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