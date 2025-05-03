Украина в шаге от элиты мирового хоккея: какой результат устроит "сине-желтых" и где и когда смотреть решающую игру на ЧМ

С кем и когда будут играть "сине-желтые"

Заключительный матч подопечные Дмитрия Христича сыграют против одного из аутсайдеров турнира - сборной Японии. Азиатская команда не участвовала в борьбе за выход в элиту. Она соревновалась за сохранение прописки во втором по силе эшелоне мирового хоккея с командой хозяев.

Матч Румыния - Япония в предыдущем туре завершился в пользу "самураев" - 5:3. Это означает, что румыны понизились в классе, а Япония сохранила прописку в Дивизионе 1А. Поэтому поединок с Украиной не будет иметь для азиатов принципиального турнирного значения.

Турнирная таблица перед последним туром выглядит следующим образом:

Великобритания - 9 очков Украина - 9 Италия - 7 Польша - 6 Япония - 4 Румыния - 1

Что гарантирует Украине выход в элиту

"Сине-желтые" выйдут в Топ-дивизион при следующих условиях:

любая победа над Японией (основное время, овертайм, серия буллитов);

поражение в последней игре не в основное время (овертайм или серия буллитов)

Более того, существует вариант повышения в классе даже после поражения в основное время. Но здесь все будет зависеть от результатов соперников.

Единственный вариант при котором Украина не выйдет в Топ-дивизион такой:

поражение Украины от Японии в основное время;

любая победа Великобритании над Польшей;

победа Италии над Румынией в основное время.

Расписание матчей последнего тура (3 мая):

12:30, Украина - Япония

16:00, Румыния - Италия

19:30, Великобритания - Польша

Где и когда смотреть решающий матч

Поединок Украина - Япония стартует 3 мая в 12:30 по киевскому времени.

Трансляция будет доступна на медиа-ресурсах "Суспільного Спорт" - эксклюзивного транслятора ЧМ по хоккею в Дивизионе 1А в Украине.

Матч можно посмотреть на телеканале "Суспільне Спорт", местных телеканалах "Суспільного", а также - на Youtube-канале "Суспільне Спорт".