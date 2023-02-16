ua ru
Чт, 16 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили рух вантажівок

Новость на русском →
Львівська область, Четвер 16 лютого 2023 12:47
Через один з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили рух вантажівок Фото: в одному з пунктів пропуску на кордоні з Польщею призупинили рух вантажівок (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин" на кордоні з Польщею сьогодні призупинили рух вантажних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу в Telegram.

Зазначається, що пропуск вантажівок до Польщі призупинили через протест аграріїв на під'їзних шляхах до пункту пропуску з польського боку. За даними прикордонників Польщі, акції триватимуть з 11:00 до 24:00.

Зазначається, що пропуск автобусів здійснюється в обох напрямках у звичному порядку.

Українські прикордонники в=закликають водіїв врахувати інформацію.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" у Львівській області для порожніх вантажівок.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Кордон з Україною прикордонники пограничная служба
NEWS
Прикордонники під Бахмутом захопили опорний пункт росіян та взяли в полон "вагнерівця"
Прикордонники під Бахмутом захопили опорний пункт росіян та взяли в полон "вагнерівця"
DAILY
Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Гаряча "сіра" зона. Як ЗСУ відбивають ворожі штурми біля Лиману