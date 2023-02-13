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На кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок

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Львівська область, Понеділок 13 лютого 2023 09:53
На кордоні з Польщею запрацював пункт пропуску для порожніх вантажівок Фото: на кордоні з Польщею запрацював КПП для порожніх вантажівок (t.me/DPSUk)
Автор: Наталія Юрченко

На кордоні з Польщею відкрили пропускний пункт, де можуть проїхати порожні вантажівки. Він запрацював 13 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу в Telegram.

Перша вантажівка сьогодні вже перетнула кордон у новому пункті пропуску "Нижанковичі - Мальховіце" у Львівській області.

Прикордонники попереджають, що у цьому КПП можуть проїхати пусті вантажівки максимальною вагою понад 7,5 тонн.

"Сьогодні на кордоні з Польщею розпочато пропуск вантажівок з допустимою максимальною вагою понад 7,5 тонн, без вантажу", - зазначають у ДПСУ.

Фото: на кордоні з Польщею запрацював КПП для порожніх вантажівок (t.me/DPSUk)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що на кордоні з Польщею відкриють пункт пропуску для порожніх вантажівок.

Також зазначимо, що з грудня в пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ" запрацювала електронна черга для вантажівок.

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