Україна контролює ситуацію в Бахмуті та розуміє наміри Росії, - Череватий

"Ситуація складна; ворог зосереджує максимум зусиль для захоплення Бахмута. Але він зазнає серйозних втрат і не досягає стратегічного успіху", - сказав Череватий.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, ймовірно, російські окупанти просунулися до центру Бахмута.

При цьому у Генштабі ЗСУ зазначають, що за минулу добу українські військові відбили понад 40 ворожих атак на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Окрім того, у Міноборони розповіли, що стоїть за словами "в Бахмуті тривають бої" та як приймаються оперативні рішення.

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