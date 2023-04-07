Украина контролирует ситуацию в Бахмуте и понимает намерения России, - Череватый

"Ситуация сложная; враг сосредотачивает максимум усилий для захвата Бахмута. Но он несет серьезные потери и не достигает стратегического успеха", - сказал Череватый.

Напомним, по данным британской разведки, вероятно, российские оккупанты продвинулись в центр Бахмута.

При этом в Генштабе ВСУ отмечают, что за прошедшие сутки украинские военные отразили более 40 вражеских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

Кроме того, в Минобороны рассказали, что стоит за словами "в Бахмуте идут бои" и как принимаются оперативные решения.

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