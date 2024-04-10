Україна конфіскувала майно митрополита-колаборанта Лазаря з Криму

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати майно митрополита Лазаря з Криму. Він з 2014 року активно співпрацює з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України .

У відомстві зазначили, що рішення ухвалили вчора, а позов подав до суду Мін'юст. Відповідачем виявився Швець Ростислав Пилипович, він же митрополит Лазар.

Суд застосував до нього положення закону про санкції і стягнув у дохід держави активи, що належать Швецю, а саме:

квартиру в Сімферополі;

чотири транспортні засоби.

Швець Ростислав Пилипович

Священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року.

Починаючи з 2014 року, здійснював активні дії, спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій.