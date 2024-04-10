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Україна конфіскувала майно митрополита-колаборанта Лазаря з Криму

Україна, Середа 10 квітня 2024 16:33
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Україна конфіскувала майно митрополита-колаборанта Лазаря з Криму Архівне фото: митрополит Лазар (risu ua)
Автор: Дмитро Браславський

Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати майно митрополита Лазаря з Криму. Він з 2014 року активно співпрацює з окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.

У відомстві зазначили, що рішення ухвалили вчора, а позов подав до суду Мін'юст. Відповідачем виявився Швець Ростислав Пилипович, він же митрополит Лазар.

Суд застосував до нього положення закону про санкції і стягнув у дохід держави активи, що належать Швецю, а саме:

  • квартиру в Сімферополі;
  • чотири транспортні засоби.

Швець Ростислав Пилипович

Священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року.

Починаючи з 2014 року, здійснював активні дії, спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій.

Конфіскація активів росіян і колаборантів

Нещодавно суд в Україні ухвалив рішення конфіскувати активи чотирьох колаборантів із Херсонської області, які обійняли керівні "посади" в окупаційних адміністраціях.

Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.

А торік Вищий антикорупційний суд України в рамках санкцій дозволив конфіскувати активи так званого "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.

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