Україна конфіскувала майно митрополита-колаборанта Лазаря з Криму
Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення конфіскувати майно митрополита Лазаря з Криму. Він з 2014 року активно співпрацює з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство юстиції України.
У відомстві зазначили, що рішення ухвалили вчора, а позов подав до суду Мін'юст. Відповідачем виявився Швець Ростислав Пилипович, він же митрополит Лазар.
Суд застосував до нього положення закону про санкції і стягнув у дохід держави активи, що належать Швецю, а саме:
- квартиру в Сімферополі;
- чотири транспортні засоби.
Швець Ростислав Пилипович
Священнослужитель, архієрей Російської православної церкви на спокої, який очолював Кримську митрополію з 1992 року до жовтня 2023 року.
Починаючи з 2014 року, здійснював активні дії, спрямовані на підтримку збройної агресії РФ проти України та окупації її територій.
Конфіскація активів росіян і колаборантів
Нещодавно суд в Україні ухвалив рішення конфіскувати активи чотирьох колаборантів із Херсонської області, які обійняли керівні "посади" в окупаційних адміністраціях.
Вищий антикорупційний суд конфіскував українські активи російського мільярдера, екс-голови інвестиційного підрозділу державної компанії "Ростех" Михайла Шелкова.
А торік Вищий антикорупційний суд України в рамках санкцій дозволив конфіскувати активи так званого "голови" окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо.
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