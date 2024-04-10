Украина конфисковала имущество митрополита-коллаборанта Лазаря из Крыма
Высший антикоррупционный суд Украины принял решение конфисковать имущество митрополита Лазаря из Крыма. Он с 2014 года активно сотрудничает с оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство юстиции Украины.
В ведомстве отметили, что решение приняли вчера, а иск подал в суд Минюст. Ответчиком оказался Швец Ростислав Филиппович, он же митрополит Лазарь.
Суд применил к нему положения закона о санкциях и взыскал в доход государства активы, принадлежащие Швецу, а именно:
- квартиру в Симферополе;
- четыре транспортных средства.
Швец Ростислав Филиппович
Священнослужитель, архиерей Русской православной церкви на покое, возглавлявший Крымскую митрополию с 1992 года до октября 2023 года.
Начиная с 2014 года, осуществлял активные действия, направленные на поддержку вооруженной агрессии РФ против Украины и оккупации ее территорий.
Конфискация активов россиян и коллаборантов
Недавно суд в Украине принял решение конфисковать активы четырех коллаборантов из Херсонской области, которые заняли руководящие "должности" в оккупационных администрациях.
Высший антикоррупционный суд конфисковал украинские активы российского миллиардера, экс-главы инвестиционного подразделения государственной компании "Ростех" Михаила Шелкова.
В прошлом году Высший антикоррупционный суд Украины в рамках санкций разрешил конфисковать активы так называемого "главы" оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо.
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