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Україна конфіскувала корабель під прапором Камеруну: що відомо

Україна, Середа 09 жовтня 2024 15:05
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Україна конфіскувала корабель під прапором Камеруну: що відомо Фото: Україна конфіскувала корабель під прапором Камеруну (marinetraffic com)
Автор: Наталія Гурковська

Україна конфіскувала корабель USKO MFU під прапором Камеруну. Судно затримали ще у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Так, суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності.

"Його затримали в Одеській області морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року", - йдеться у повідомленні.

Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність України.

"Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України", - зазначили у Дерприкордонслужбі.

Не перший випадок

Ще 2022 року суд наклав арешт на 5 суден, які незаконно заходили до портів окупованого Росією Криму. На той момент повідомлялося про арешт загалом 59 кораблів-порушників.

Зазначимо, що подібні арешти стосувалися не лише кораблів. Того ж року суд наклав арешти на 14 літаків російського авіаперевізника. Вони здійснювали перельоти із закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-Авіа".

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