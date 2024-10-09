Україна конфіскувала корабель під прапором Камеруну: що відомо

Україна конфіскувала корабель USKO MFU під прапором Камеруну. Судно затримали ще у липні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

Так, суховантаж USKO MFU під прапором Камеруну незаконно заходив у порти тимчасово окупованого Криму для здійснення комерційної діяльності. "Його затримали в Одеській області морська охорона ДПСУ спільно з іншими правоохоронцями. Затримання відбулося у липні цього року", - йдеться у повідомленні. Наразі, за рішенням суду, судно передано у власність України. "Його капітана звинувачують у порушенні порядку в’їзду на окуповані території з метою завдання шкоди державним інтересам, адже будь-які операції у портах Криму чи Азовського моря порушують міжнародні норми та законодавство України", - зазначили у Дерприкордонслужбі.