Заходили в порты оккупированного Крыма: Украина арестовала пять судов
Суд наложил арест на 5 судов, которые незаконно заходили в порты оккупированного Россией Крыма. Всего на сегодняшний день арестованы 59 судов-нарушителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя.
"По ходатайствам прокуратуры Крыма наложены аресты на 5 судов-нарушителей порядка въезда и выезда в оккупированный полуостров", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
В прокуратуре напомнили, что с июля 2014 Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированного Крыма для международного судоходства. Однако, отметили в ведомстве, некоторые иностранные суда нарушают украинское законодательство и заходят в порты полуострова.
"Пока уже наложены аресты на 59 судов-нарушителей", - добавили в прокуратуре.
Напомним, в начале февраля суд наложил аресты на 14 самолетов российского авиаперевозчика за полеты в оккупированный Крым.
Отметим, весной прошлого года Украине заплатили 3,7 млн гривен штрафа за полеты над Крымом.