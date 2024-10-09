Украина конфисковала корабль под флагом Камеруна: что известно

Украина конфисковала корабль USKO MFU под флагом Камеруна. Судно задержали еще в июле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

Так, сухогруз USKO MFU под флагом Камеруна незаконно заходил в порты временно оккупированного Крыма для осуществления коммерческой деятельности. "Его задержали в Одесской области морская охрана ГПСУ совместно с другими правоохранителями. Задержание произошло в июле этого года", - говорится в сообщении. По решению суда, судно передано в собственность Украины. "Его капитан обвиняется в нарушении порядка въезда на оккупированные территории с целью причинения вреда государственным интересам, ведь любые операции в портах Крыма или Азовского моря нарушают международные нормы и законодательство Украины", - отметили в Госпогранслужбе.