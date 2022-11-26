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Україна до кінця року підпише низку декларацій про вступ до НАТО, - Офіс президента

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Київ, Субота 26 листопада 2022 21:14
Україна до кінця року підпише низку декларацій про вступ до НАТО, - Офіс президента Фото: Україна до кінця року підпише кілька декларацій щодо вступу до НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Україна до кінця року підпише декларації щодо вступу України до НАТО з кількома державами Альянсу.

Про це заявив дипрадник президента з європейської та євроатлантичної інтеграції, заступник голови ОПУ Ігор Жовква, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Українську правду".

"До кінця року плануємо підписання ще кількох аналогічних декларацій із лідерами держав НАТО", – зазначив Жовква.

Бельгія стала другою країною, яка підписала з Україною спільну декларацію, якою країна задекларувала готовність надавати практичну підтримку для досягнення Україною прогресу у запровадженні стандартів ЄС та НАТО. Першою країною стала Чехія.

"Це дуже важливий міжнародний політичний сигнал у контексті досягнення прогресу України на євроінтеграційному напрямі, адже наша країна успішно просувається в імплементації семи рекомендацій Європейської комісії, необхідних для вступу до ЄС. А стандарти НАТО та взаємосумісність ми успішно опановуємо поле бою. Голос Бельгії відіграє важливу роль", - наголосив Жовква.

Раніше ми писали, що президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сьогодні, 26 листопада, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо прибув до Києва. Під час зустрічі стало відомо, що Бельгія передасть Україні генератори, а такожпосилить військову допомогу.

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НАТО Офіс президента Ігор Жовква
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