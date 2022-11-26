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Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО, - Офис президента

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Киев, Суббота 26 ноября 2022 21:14
Украина до конца года подпишет ряд деклараций о вступлении в НАТО, - Офис президента Фото: Украина до конца года подпишет несколько деклараций о вступлении в НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украина до конца года подпишет декларации о вступлении Украины в НАТО с несколькими государствами Альянса.

Об этом заявил дипсоветник президента по европейской и евроатлантической интеграции, заместитель главы ОПУ Игорь Жовква, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Украинскую правду".

"До конца года планируем подписание еще нескольких аналогичных деклараций с лидерами государств НАТО", – отметил Жовква.

Бельгия стала второй страной, подписавшей с Украиной совместную декларацию, которой страна задекларировала готовность оказывать практическую поддержку для достижения Украиной прогресса во введении стандартов ЕС и НАТО. Первой страной стала Чехия.

"Это очень важный международный политический сигнал в контексте достижения прогресса Украины на евроинтеграционном направлении, ведь наша страна успешно продвигается в имплементации семи рекомендаций Европейской комиссии, необходимых для вступления в ЕС. А стандарты НАТО и взаимосовместимость мы успешно овладеваем полем боя. Голос Бельгии играет важную роль", - подчеркнул Жовква.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо сегодня, 26 ноября, подписали совместную декларацию о поддержке движения Украины к в ЕС и НАТО.

Также сообщалось, что премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо прибыл в Киев. Во время встречи стало известно, что Бельгия передаст Украине генераторы, а также усилит военную помощь.

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НАТО Офис президента Игорь Жовква
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