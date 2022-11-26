Зеленський зустрівся з прем'єром Бельгії
Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо прибув до Києва. Політик зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента.
"Вітаю в Україні Премʼєр-міністра Бельгії Александра Де Кроо! Розпочинаємо переговори. Упевнений, вони будуть дуже змістовними й корисними для обох наших країн", - зазначив він.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Бельгія погодила для України черговий пакет допомоги та відправить підводні дрони і мобільні лабораторії.
Також зазначимо, що сьогодні до Києва також прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Він вшанував пам'ять жертв Голодомору.
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