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Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС

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Київ, Субота 26 листопада 2022 16:23
Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС Фото: Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сьогодні, 26 листопада, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

"Я дякую Бельгії та пану прем'єр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ підтверджує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському союзі та в НАТО. Ми обов'язково досягнемо цього важливого для нас результату", — сказав президент України.

Зі свого боку, Олександр Де Кро зазначив, що для нього велика честь перебувати в Україні та підтвердити свою підтримку нашій державі та її громадянам.

"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні воєнні часи. Ви демонструєте всьому світу, за що слід боротися: за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою один до одного і засуджують безглузде насильство ", - наголосив прем'єр-міністр.

Раніше ми повідомляли, що прем’єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо прибув до Києва. Під час зустрічі стало відомо, що Бельгія передасть Україні генератори, а такожпосилить військову допомогу.

Також сьогоднідо України приїхали прем'єри Лити та Польщі. Вони провели зустріч у форматі Люблінського трикутника із Денисом Шмигалем.

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