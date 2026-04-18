Україна кардинально змінила підхід до ведення воєн, США переймають цей досвід, - Дрісколл

Як пишуть медіа, у четвер 16 квітня Дрісколл виступив у Конгресі на засіданні комітету з асигнувань Палати представників США. Він давав свідчення вперше після того, як глава Пентагону Піт Хегсет змусив піти у відставку начальника штабу армії, генерала Ренді Джорджа.

При цьому під час слухань було порушено й інші питання, зокрема, йшлося і про Україну. Дрісколл наголосив, що армія США підтримувала українську армію і "стояла пліч-о-пліч із самого першого дня війни".

Він зазначив, що був у Києві і провів багато часу з багатьма представниками українського керівництва, додавши, що США переймають досвід України.

"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт (війну - ред.). Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали", - заявив міністр армії США.