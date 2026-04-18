UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Україна кардинально змінила підхід до ведення воєн, США переймають цей досвід, - Дрісколл

20:00 18.04.2026 Сб
2 хв
Армія США впроваджує багато уроків, які Україна дала Америці
aimg Едуард Ткач
Фото: Ден Дрісколл (Getty Images)

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Америка переймає досвід України в підході до ведення війни. Зокрема, йдеться про сферу інновацій.

Як пишуть медіа, у четвер 16 квітня Дрісколл виступив у Конгресі на засіданні комітету з асигнувань Палати представників США. Він давав свідчення вперше після того, як глава Пентагону Піт Хегсет змусив піти у відставку начальника штабу армії, генерала Ренді Джорджа.

При цьому під час слухань було порушено й інші питання, зокрема, йшлося і про Україну. Дрісколл наголосив, що армія США підтримувала українську армію і "стояла пліч-о-пліч із самого першого дня війни".

Він зазначив, що був у Києві і провів багато часу з багатьма представниками українського керівництва, додавши, що США переймають досвід України.

"Вони докорінно змінили те, як люди ведуть конфлікт (війну - ред.). Вони виконали абсолютно приголомшливу роботу в галузі інновацій, і я публічно заявляв, що ми багато чому вчимося у них і впроваджуємо багато уроків, які вони нам дали", - заявив міністр армії США.

США переймають досвід України

Нагадаємо, у травні 2025 року президент США Дональд Трамп заявив, що американська армія активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, йшлося про застосування дронів на прикладі війни в Україні.

Через кілька місяців, уже в серпні, Трамп знову заявив, що нинішня війна в Україні відбувається з використанням дронів, зазначивши, що це нововведення і раніше такого не було. Тому США вивчають цю справу.

"Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна", - говорив президент США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
