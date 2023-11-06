Україна – Італія: Ребров запланував несподіваний спаринг перед фіналом відбору Євро-2024

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Перед матчем кваліфікації "синьо-жовті" проведуть тренувальний збір у Польщі. У рамках підготовки підопічні Сергія Реброва 16 листопада зіграють спаринг проти "Лехії" з Гданська. Кольори одного з лідерів польської Першої ліги захищають тріо українців – воротар Сарнавський та хавбеки Хлань і Желізко.

Українська збірна в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України національна команда змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Зокрема, останні поєдинки "синьо-жовті" зіграли в польських містах (Вроцлав, Краків, Лодзь), а також у словацькій Трнаві та чеській столиці Празі.