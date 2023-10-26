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Україна покращила позиції в рейтингу збірних ФІФА: значні зміни в топ-10

Київ, Четвер 26 жовтня 2023 13:14
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Україна покращила позиції в рейтингу збірних ФІФА: значні зміни в топ-10 Фото: "Синьо-жовті" виграли два матчі з двох у жовтні (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Міжнародна федерація футболу оприлюднила оновлену класифікацію національних команд світу. Збірна України продемонструвала прогрес у першій тридцятці збірних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФІФА.

"Синьо-жовті" піднялися на 22-ге місце в планетарному рейтингу. З моменту попереднього оновлення класифікації підопічні Сергія Реброва здолали два щаблі вгору.

У жовтні збірна України зіграла два поєдинки в кваліфікації до Євро-2024. Спершу національна команда переграла збірну Північної Македонії (2:0), а потім здобула вольову перемогу над Мальтою (3:1). Цей подвійний успіх дозволив продовжити боротьбу за путівку на чемпіонат Європи.

Лідером рейтингу ФІФА залишилася збірна Аргентини. Чинні чемпіони світу випереджають французів, бразильців, англійців і бельгійців. Тим часом збірна Португалії піднялася на 6-те місце з восьмого, а Хорватія впала на десяту сходинку з шостої.

Нещодавно УАФ обрала домашній стадіон для молодіжної збірної України. Відразу два матчі відбору до Євро-2025 серед 21-річних "синьо-жовті" зіграють на Піренеях. Тимчасовою домівкою команди Унаї Мельгоси буде стадіон "Нуева-Кондоміна" в Мурсії.

Україна покращила позиції в рейтингу збірних ФІФА: значні зміни в топ-10

До слова, напередодні "Шахтар" зазнав поразки від "Барселони" в дебюті Пушіча.

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