Украина – Италия: Ребров запланировал неожиданный спарринг перед финалом отбора Евро-2024

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Перед матчем квалификации "сине-желтые" проведут тренировочный сбор в Польше. В рамках подготовки подопечные Сергея Реброва 16 ноября сыграют спарринг против "Лехии" из Гданьска. Цвета одного из лидеров польской Первой лиги защищают трио украинцев – вратарь Сарнавский и хавбеки Хлань и Желизко.

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве и чешской столице Праге.