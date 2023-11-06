Україна – Італія: Ребров запланував несподіваний спаринг перед фіналом відбору Євро-2024

Національна команда України проведе контрольний поєдинок проти представника Першої ліги Польщі перед вирішальним поєдинком кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року зі збірною Італії.

Про це заявив журналіст Ігор Бурбас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Telegram-канал інсайдера .

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Перед матчем кваліфікації "синьо-жовті" проведуть тренувальний збір у Польщі. У рамках підготовки підопічні Сергія Реброва 16 листопада зіграють спаринг проти "Лехії" з Гданська. Кольори одного з лідерів польської Першої ліги захищають тріо українців – воротар Сарнавський та хавбеки Хлань і Желізко.

Українська збірна в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України національна команда змушена грати домашні матчі за межами батьківщини. Зокрема, останні поєдинки "синьо-жовті" зіграли в польських містах (Вроцлав, Краків, Лодзь), а також у словацькій Трнаві та чеській столиці Празі.