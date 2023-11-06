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Украина – Италия: Ребров запланировал неожиданный спарринг перед финалом отбора Евро-2024

Гданьск, Понедельник 06 ноября 2023 15:57
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Украина – Италия: Ребров запланировал неожиданный спарринг перед финалом отбора Евро-2024 Фото: "Сине-желтые" соревнуются за выход на еврофорум (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины проведет контрольный поединок против представителя Первой лиги Польши перед решающим поединком квалификации к чемпионату Европы 2024 года со сборной Италии.

Об этом заявил журналист Игорь Бурбас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Telegram-канал инсайдера.

Матч Украина – Италия состоится 20 ноября в Леверкузене. Поединок примет стадион "БайАрена". Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Перед матчем квалификации "сине-желтые" проведут тренировочный сбор в Польше. В рамках подготовки подопечные Сергея Реброва 16 ноября сыграют спарринг против "Лехии" из Гданьска. Цвета одного из лидеров польской Первой лиги защищают трио украинцев – вратарь Сарнавский и хавбеки Хлань и Желизко.

Украинская сборная в очном противостоянии с итальянцами определит судьбу второй путевки на Евро-2024 от группы C. В настоящее время "сине-желтые" набрали 13 очков, сыграв 7 поединков. Зато сборная Италии записала в актив 10 пунктов после шести матчей. Победителем квинтета стала Англия.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину национальная команда вынуждена играть домашние матчи за пределами родины. В частности, последние поединки "сине-желтые" сыграли в польских городах (Вроцлав, Краков, Лодзь), а также в словацкой Трнаве и чешской столице Праге.

К слову, ранее Украина поднялась на две позиции в рейтинге ФИФА за октябрь.

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