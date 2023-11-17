Україна – Італія: прогноз на вирішальний матч відбору до Євро-2024

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

Букмекери з контори Favbet фаворитом протистояння вважають "Скуадру Адзурру". Коефіцієт на перемогу підопічних Лучано Спаллетті склав 2,15. Імовірний успіх "синьо-жовтої" команди оцінили балом 3,40. Нічия ж стала найменш вірогідним підсумком із кефом 3,70.

Привабливі коефіцієнти запропонували на точний рахунок зустрічі. Зокрема, мінімальна перемога збірної України збільшить виграш у 10 разів. На вольову ж перемогу хлопців Сергія Реброва виставили перспективний коефіцієнт 12,50.

Схожі цифри підготували і фахівці Vbet. Кеф на перемогу італійської збірної тут трохи нижчий – 2,08. Натомість і перемога збірної України, і підсумкова нічия запропоновані з однаковим коефіцієнтом 3,61.

Сміливим буде прогноз на голи обох команд у кожному з таймів. Імовірність такого перебігу подій оцінили солідним балом 9,70. Ризикована ж ставка на бойову нічию 2:2 в основний час вабить із космічним кефом 34,00.