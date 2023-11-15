Україна – Італія: де дивитися матч кваліфікації до Євро-2024

Матч Україна – Італія відбудеться 20 листопада в Леверкузені. Поєдинок прийме стадіон "БайАрена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 21:45 за київським часом.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Тернопіль" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:30. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти італійців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна" та "Спорт". Коментатуватимуть матч Віталій Кравченко та Роберто Моралес.

Українська збірна в очному протистоянні з італійцями визначить долю другої путівки на Євро-2024 від групи C. Наразі "синьо-жовті" набрали 13 очок, зігравши 7 поєдинків. Натомість збірна Італії записала в актив 10 пунктів після шести матчів. Переможцем квінтету стала Англія.