Україна – Ісландія: де дивитися матч плей-офф за місце на Євро-2024

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

У цифровому мовленні T2 матч збірної України покажуть у прямому ефірі регіональних телеканалів "Суспільне" ("Суспільне Київ", "Суспільне Хмельницький" тощо). Трансляція національного мовника буде доступна і клієнтам кабельного ТБ. У мережі ексклюзивним транслятором поєдинку буде сервіс MEGOGO.

Передматчева студія там розпочнеться о 20:20. Трансляція зустрічі "синьо-жовтих" проти ісландців буде доступна на каналі "Футбол Перший" та в розділі "Спорт" за передплатами "Максимальна", "Спорт" та "Оптимальна". Коментуватимуть матч Вадим Шевякін і Роберто Моралес.

У попередньому раунді збірна Ісландії переграла Ізраїль (4:1). Острів'яни в Будапешті оформили розгром із хет-триком Альберта Гудмундссона та голом Арнора Траустасона. У кваліфікації ісландці фінішували на 4-й сходинці групи з Португалією і Словаччиною.