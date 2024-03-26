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Ребров повернув зірку збірної України в заявку на матч за Євро-2024 проти Ісландії

Вроцлав, Вівторок 26 березня 2024 09:29
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Ребров повернув зірку збірної України в заявку на матч за Євро-2024 проти Ісландії Фото: "Синьо-жовті" перед стартовим свистком у Зеніці (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України на чолі зі Сергієм Ребровим визначився з переліком футболістів, які зможуть зіграти проти збірної Ісландії у плей-офф Ліги націй за путівки на чемпіонат Європи 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УАФ.

Матч Україна – Ісландія відбудеться 26 березня у польському Вроцлаві. Поєдинок на стадіоні "Тарчинські Арена" розпочнеться о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння вийде на Євро-2024.

Ребров повернув до заявки вінгера іспанської "Жирони" Віктора Циганкова. Він пропустив попередній матч національної команди через ушкодження. Натомість втратив місце в обоймі його дублер із "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк. Через повернення Циганкова оборонець Валерій Бондар змінив ігровий номер на 19-й.

Також до заявки не потрапили оборонці київського "Динамо" Олександр Караваєв і Денис Попов, хавбек "Дніпра-1" Олександр Піхальонок і форвард донецького "Шахтаря" Данило Сікан. Вони підтримуватить "синьо-жовтих" із трибун. Ця ж четвірка виконавців пропустила і поєдинок проти Боснії.

Офіційна заявка національної команди на матч Україна – Ісландія (з ігровими номерами):

Воротарі: 1. Георгій Бущан, 12. Анатолій Трубін, 23. Андрій Лунін

Захисники: 2. Юхим Конопля, 3. Богдан Михайліченко, 4. Максим Таловєров, 13. Ілля Забарний, 16. Віталій Миколенко, 19. Валерій Бондар, 21. Олександр Тимчик, 22. Микола Матвієнко

Півзахисники: 5. Сергій Сидорчук, 6. Микола Шапаренко, 7. Георгій Судаков, 8. Руслан Маліновський, 10. Михайло Мудрик, 14. Володимир Бражко, 15. Віктор Циганков, 17. Олександр Зінченко, 20. Олександр Зубков

Нападники: 9. Роман Яремчук, 11. Артем Довбик, 18. Владислав Ванат

Ребров повернув зірку збірної України в заявку на матч за Євро-2024 проти Ісландії

До слова, вранці підготували анонс поєдинку збірної України проти Ісландії у плей-офф за місце на Євро-2024.

Нагадаємо, напередодні пригадали історію протистоянь збірної України з Ісландією на міжнародній арені.

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