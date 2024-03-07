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Україна ініціює запровадження секторальних євросанкцій проти Росії

Фото: ЄС слід запроваджувати секторальні санкції проти України (unian.net)
Автор: Валерій Савицький

На Російську Федерацію слід посилювати тиск, зокрема шляхом впровадження секторальних санкцій, що нашкодять економіці агресора.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку чиновника у соцмережі Х.

У середу, 6 березня, генпрокурор провів зустріч з виконавчими директорами Європейської служби зовнішньої діяльності Майклом Зібертом, Стефано Томатом, Белен Мартінес Карбонелл та Елен Ле Гал.

Під час зустрічі Костін подякував за потужну підтримку ЄС в політичній, економічній та гуманітарній сферах, в ці складні часи, коли Україна бореться за свободу та незалежність.

За його словами, "наша мета - розбудова мережі всеосяжної відповідальності, яка включатиме ефективні механізми для кримінального переслідування російського військового та політичного керівництва за злочин агресії, конфіскацію російських активів та відшкодування збитків тим, хто постраждав від цієї війни".

"Ми також щиро вдячні за тверду позицію ЄС щодо санкційного тиску на країну-терориста та її спільників. Необхідно й надалі посилювати цей тиск, - зокрема, шляхом запровадження секторальних санкцій, які суттєво обмежать російську економіку та спроможність агресора продовжувати війну", - написав Костін.

Фото: генпрокурор Андрій Костін (twitter.com/Andriy Kostin)

Санкції Заходу проти Росії

23 лютого Європейський Союз затвердив 13-й пакет санкцій проти Росії через її вторгнення в Україну. Рада ЄС ухвалила запровадити обмежувальні заходи стосовно ще 106 фізичних та 88 юридичних осіб, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Під нові санкції ЄС потрапили російські губернатори, окупаційні "чиновники" та представники Білорусі.

Згодом до 13-го пакету євросанкцій вирішила приєднатися Швейцарія.

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Санкції проти Росії