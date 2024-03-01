Швейцарія приєдналася до 13-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на уряд Швейцарії.

Федеральний департамент економіки, освіти і досліджень (EAER), що відповідає за санкції, 29 лютого ухвалив рішення ввести додаткові санкції проти Росії.

Таким чином, Швейцарія приєднується до 13-го пакету санкцій Європейського союзу, ухваленого у відповідь на триваючу військову агресію Росії проти України протягом останніх двох років.

Зазначається, що EAER послідувало цьому прикладу 29 лютого, розширивши швейцарські санкційні списки під своєю юрисдикцією, включивши до них ще 106 фізичних осіб і 88 юридичних та організацій.

Хто саме потрапив під обмеження

Під санкції знову потрапили фізичні, юридичні особи та організації, які переважно працюють у військово-промисловому комплексі Росії та займаються виробництвом ракет, безпілотників, зенітно-ракетних систем та іншої військової техніки.

Нові списки також націлені на російські компанії і приватних осіб, які займаються поставками в Росію оборонної техніки з КНДР. Санкції також були застосовані до "суддів" і "посадових осіб" з окупованих територій України, а також до осіб і організацій, причетних до примусового переміщення українських дітей.

Додаткові торговельні санкції було запроваджено, щоб ще більше завадити Росії купувати чутливі товари та технології для російської армії. Ці заходи додають 27 суб'єктів до заборони на експорт товарів подвійного призначення та товарів, що можуть сприяти військовому та технологічному розвитку Росії.

Розширено і список товарів, що входять до заборони на експорт, тепер заборонено продаж та експорт у Росію комплектуючих, що використовуються під час проєктування та виробництва дронів.

13-й пакет санкцій

Європейський союз 23 лютого ухвалив 13-й пакет санкцій проти Росії через вторгнення в Україну.

Пізніше стало відомо, що під нові санкції ЄС потрапили губернатори в Росії, окупаційні "чиновники" та представники Білорусі.