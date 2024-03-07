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Украина инициирует введение секторальных евросанкций против России

Фото: ЕС следует вводить секторальные санкции против Украины (unian.net)
Автор: Валерий Савицкий

На Российскую Федерацию необходимо усиливать давление, в частности путем внедрения секторальных санкций, которые навредят экономике агрессора.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу чиновника в соцсети Х.

В среду, 6 марта, генпрокурор провел встречу с исполнительными директорами Европейской службы внешней деятельности Майклом Зибертом, Стефано Томатом, Беленом Мартинесом Карбонеллом и Элен Ле Гал.

В ходе встречи Костин поблагодарил за мощную поддержку ЕС в политической, экономической и гуманитарной сферах, в эти сложные времена, когда Украина борется за свободу и независимость.

По его словам, "наша цель - развитие сети всеобъемлющей ответственности, которая будет включать эффективные механизмы для уголовного преследования российского военного и политического руководства за преступление агрессии, конфискацию российских активов и возмещение убытков тем, кто пострадал от этой войны".

"Мы также искренне благодарны за твердую позицию ЕС касательно санкционного давления на страну-террориста и ее сообщников. Необходимо и в дальнейшем усиливать это давление, - в частности, путем введения секторальных санкций, которые существенно ограничат российскую экономику и способность агрессора продолжать войну", - ответил Костин.

Фото: генпрокурор Андрей Костин (twitter.com/Andriy Kostin)

Санкции ЕС против России

23 февраля Европейский Союз утвердил 13-й пакет санкций против России. Совет ЕС постановил ввести ограничительные меры в отношении еще 106 физических и 88 юридических лиц, ответственных за действия, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

Под новые санкции ЕС попали российские губернаторы, оккупационные "чиновники" и представители Беларуси.

Впоследствии к 13-му пакету евросанкций решила присоединиться Швейцария.

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Санкции против России