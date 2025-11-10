Україна ініціює Раду МАГАТЕ після масованої атаки Росії по енергосистемі

Заступник Міністра енергетики повідомив, що ситуація в енергосистемі залишається складною після нічної атаки Росії. За його словами, минулої ночі ворог випустив 45 ракет різних типів, з яких понад 30 - балістичні та касетні.

За словами Колісника, цей обстріл став одним із технологічно найскладніших, оскільки Росія цілеспрямовано вражає ключові елементи технологічної схеми енергосистеми, використовуючи розвіддані.

"Росія використовує розвідувальні дані для нанесення ударів саме по ключових елементах технологічної схеми енергосистеми", - наголосив заступник міністра.

Окремо заступник Міністра звернув увагу на прицільні удари Росії по підстанціях, які живлять Хмельницьку АЕС і Рівненську АЕС.

Пошкодження цих ліній змушує атомну генерацію тимчасово зменшувати виробництво, щоб уникнути ризику аварійних ситуацій та каскадних відключень у системі.

Він зазначив, що Міненерго перебуває у постійному контакті з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі.

"Україна звернулася до Агентства з вимогою терміново скликати Раду керуючих. Метою є формування механізмів щодо запобігання атакам Росії на критичну інфраструктуру та посилення міжнародного тиску з питань ядерної та радіаційної безпеки", - зазначили в Міненерго.