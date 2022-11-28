Україна імпортувала електроенергію з Румунії у тестовому режимі

Україна протягом двох годин в тестовому режимі імпортувала електроенергію з Румунії. Це може допомогти в майбутньому зі стабілізацією енергосистеми країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу АТ "Енергетична компанія України".

Зазначається, що ЕКУ нещодавно також здійснювала імпорт електроенергії зі Словаччини - 27 жовтня й 19 листопада.

"Імпорт електроенергії може стати додатковим інструментом стабілізації енергосистеми України. Тестові поставки потрібні для перевірки технічної можливості імпорту електроенергії з Європи у разі необхідності", - додає пресслужба.

Право на імпорт ЕКУ придбала на аукціоні НЕК "Укренерго" ще 24 листопада.

Імпорт електроенергії з потужністю 1 МВт тривав протягом двох годин.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними YASNO, вже найближчими днями енергосистема України може перейти до звичних графіків відключення.

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