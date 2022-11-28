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Украина импортировала электроэнергию из Румынии в тестовом режиме

Фото: Украина импортировала электроэнергию из Румынии в тестовом режиме (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Украина в течение двух часов в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии. Это может помочь в будущем со стабилизацией энергосистемы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Энергетическая компания Украины".

Импорт электроэнергии с мощностью 1 МВт длился два часа.

Право на импорт ЭКУ приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" еще 24 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – добавляет прессслужба.

Отмечается, что ЭКУ недавно также осуществляла импорт электроэнергии из Словакии - 27 октября и 19 ноября.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным YASNO, уже в ближайшие дни энергосистема Украины может перейти к привычным графикам отключения.

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