Украина импортировала электроэнергию из Румынии в тестовом режиме

Украина в течение двух часов в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии. Это может помочь в будущем со стабилизацией энергосистемы страны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу АО "Энергетическая компания Украины".

Отмечается, что ЭКУ недавно также осуществляла импорт электроэнергии из Словакии - 27 октября и 19 ноября.

"Импорт электроэнергии может стать дополнительным инструментом стабилизации энергосистемы Украины. Тестовые поставки необходимы для проверки технической возможности импорта электроэнергии из Европы в случае необходимости", – добавляет прессслужба.

Право на импорт ЭКУ приобрела на аукционе НЭК "Укрэнерго" еще 24 ноября.

Импорт электроэнергии с мощностью 1 МВт длился два часа.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным YASNO, уже в ближайшие дни энергосистема Украины может перейти к привычным графикам отключения.

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